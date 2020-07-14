Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı - Son Dakika

Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı
Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandıVAN Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 7 gün önce yeri tespit edilen tekne ile ilgili bugün çalışma yapılmadı.
Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı
VAN Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 7 gün önce yeri tespit edilen tekne ile ilgili bugün çalışma yapılmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Timi'nin ROV cihazı ile yaptığı aramalarda şu ana kadar 6 kilometrelik bir alan taranırken, yabancı uyruklu 32 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Teknenin çıkarılıp, çıkarılmayacağına yönelik değerlendirmeler ise sürdürülüyor. Gevaş ilçesinin kırsal Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara, Jandarma ve AFAD'ın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi de katıldı. 7 gün önce yapılan çalışmalarla da Çarpanak Adası'na 1 kilometre mesafede gölün 107 metre derinliğinde, batan teknenin yeri tespit edildi.
Zaman zaman hava muhalefeti nedeniyle ara verilen çalışmalar bugün yapılmazken, şu ana kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirlen 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede şu ana kadar 6 kilometrelik bir alanın tarandığını belirtirken, teknenin çıkarılıp, çıkarılmayacağına yönelik değerlendirmeler ise sürüyor. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:30 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı - Son Dakika
Son Dakika 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı