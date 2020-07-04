Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor

Van'da, 27 Haziran'da göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Van'da, 27 Haziran'da göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürütüyor.

Bölgedeki 2 kilometrekarelik alanda yoğunlaştırılan çalışmalarda İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Komutanlığı ekipleri, sonar ve 2 ROW cihazıyla suyun altını tarıyor.

Arama çalışmalarına Liman Başkanlığına bağlı tekneler de destek veriyor.

Olay


27 Haziran'da Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.


Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Jandarma, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:45 Kaynak: AA

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