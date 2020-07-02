Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Van'da, 5 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için başlatılan çalışmaya bugün de devam edildi.

Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 tekne, 2 jandarma botu, su altı görüntüleme cihazlarıyla 2 kilometre karelik alanda arama yaptı.

Tekneye ait bir ize rastlamayan ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalara yarın devam edilmek üzere ara verdi.

Olay

27 Haziran'da Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, 6 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.