Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarına SAK timi de katıldı - Son Dakika

Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarına SAK timi de katıldı

Van'da 27 Haziran'da göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi de katıldı.

Van'da 27 Haziran'da göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi de katıldı.

Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

Van Gölü yüzeyinde, havadan ve karadan Jandarma, JAK, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürütüyor.

Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin de dahil olduğu çalışmalara Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi de katıldı.

Ekipler, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışması yürütüyor.

Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 11 kişinin cesedi bulunmuş ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.

Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarına SAK timi de katıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 12:42 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 23:51 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 23:13 Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
15:35
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
15:35
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
15:25
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15:11
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
15:01
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 16:47:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarına SAK timi de katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]