Van Gölü'nde keşfedilen balığa 'Vangölü Küçük Mercan' adı verildi - Son Dakika

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde inci kefali balığı dışında yaşayabilen yeni tür olan balığa 'Vangölü Küçük Mercan' ismi verildi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinen Van Gölü'nde, yaklaşık 13 metreyi geçen bir mikrobiyalit üzerinde yaşayan 5-6 santimetre boylarında yeni bir balık türüne rastlanmıştı. Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timleri, 2018 yılında bir eğitim dalışı esnasında mikrobiyalit üzerinde bir balık fark etmişti. Sualtı Timleri, durumu Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş'a bildirmesinin ardından tür üzerinde bir araştırma yapıldı. Yaklaşık 3 yıl önce keşfedilen ve üzerinde birçok bilimsel araştırmalar yapılan balık hakkında Van'ın merkez Edremit ilçesindeki Jandarma Sosyal Tesisinde bir program düzenlendi. Yeni keşfedilen ve adına 'Vangölü Küçük Mercan' adı verilen balığın tanıtımı yapıldı. - VAN