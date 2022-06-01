Van Gölü'nde muhteşem gün doğumu - Son Dakika
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Van Gölü'nde muhteşem gün doğumu

01.06.2022 10:07

Van Gölü'nde muhteşem gün doğumuBİTLİS Dünyada gün doğumunun en güzel izlendiği nadir yerlerden biri olan Van Gölü'nde doğan güneş adeta kendine hayran bırakıyor.

Van Gölü'nde muhteşem gün doğumu

BİTLİS Dünyada gün doğumunun en güzel izlendiği nadir yerlerden biri olan Van Gölü'nde doğan güneş adeta kendine hayran bırakıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde gün doğumuyla oluşan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde güneşinin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan renk cümbüşü adeta görsel şölene dönüştü. Gün doğumuyla birlikte gökyüzü ve Van Gölü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara ise mest etti. Kuşlar ve bulutlar eşliğinde görsel bir şölene dönüşen manzaraya sığırcık ve martıların eşlik etmesi de ayrı bir güzellik ortaya çıktı.

Güneşin ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzünün göle yansıması seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, gün doğumunun en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü sahili, gün doğumuyla birlikte apayrı bir güzelliğe büründü.

Van Gölü'nde muhteşem gün doğumu
Van Gölü'nde muhteşem gün doğumu
Van Gölü'nde muhteşem gün doğumu
Van Gölü'nde muhteşem gün doğumu
Van Gölü'nde muhteşem gün doğumu

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Kaynak: İHA

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