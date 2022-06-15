Tatvan ilçesinde dün Van Gölü'nde erkek cesedi gören kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin üzerinde İranlı Hasen Aslani'ye ait kimlik çıktı. Yetkililer, Aslani'nin ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Van Gölü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van Gölü'nde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika

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