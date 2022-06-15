Van Gölü'nde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
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Van Gölü'nde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

15.06.2022 10:57
Van Gölü'nde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde bulunan cesedin İranlı Hasen Aslani'ye (46) ait olduğu belirlendi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde bulunan cesedin İranlı Hasen Aslani'ye (46) ait olduğu belirlendi.

Tatvan ilçesinde dün Van Gölü'nde erkek cesedi gören kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin üzerinde İranlı Hasen Aslani'ye ait kimlik çıktı. Yetkililer, Aslani'nin ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.


Van Gölü'nde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi
Van Gölü'nde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi
YORUMLAR
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Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti
Kaynak: DHA

Van Gölü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika

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