Van Gölü'nde şarkılar eşliğinde 200 ton çöp toplandı - Son Dakika

Van Gölü'nde şarkılar eşliğinde 200 ton çöp toplandı

Derelere atılan çöpler Van Gölü'nü kirletiyor

Çevre Koruma Mühendisi Ayaz Borak:

"En iyi temizlik hiç kirletmemektir"

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürerek Van Gölü kıyısında başlattığı temizlik çalışması kapsamında bir ayda 200 ton çöp topladı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce sürdürülen temizlik çalışmalarında, göl kıyılarında biriken çöpler toplanarak poşetlere konuluyor. Bir aydır devam eden çalışmalarda aynı noktada toplanan 200 ton çöp, araçlarla çöp toplama merkezine taşınıyor.

İHA muhabirine konuşan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Mühendisi Ayaz Borak, 2,5 kilometrelik alanda 200 ton çöp toplandıklarını belirtti. Gölde daha önce yaptıkları çalışmalarda 160 ton çöp topladıklarını hatırlatan Borak, "Van Gölü temizlik çalışmalarımızı rutine aldık. Maalesef sahilimizde yine çöple karşılaştık. Belediye personellerimiz sabah saatlerinden bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bugün de 40 ton çöp toplandı" dedi.

"En iyi temizlik hiç kirletmemektir"

Çöplerin özellikle derelerden Van Gölü'ne aktığını anımsatan Borak, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını isteyerek, "Zaman zaman derelerde temizlik çalışmalarımız yapılıyor. Ancak dere yataklarına yakın olan hanelerden çöpler atılıyor. Dolayısıyla derelerden de Van Gölü'ne çöpler akıyor. Buradan özellikle dere yatağı kenarında ikamet eden vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Lütfen çöplerinizi, atıklarınızı derelere atmayın. Maalesef insanlarımızda su her şeyi götürür algısı var ama bu algı yanlıştır. En iyi temizlik hiç kirletmemektir. Van Gölü'nü temiz tutalım" diye konuştu.