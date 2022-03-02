Van Gölü'nde sular çekilince 60 yıllık iskele gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Van Gölü'nde sular çekilince 60 yıllık iskele gün yüzüne çıktı

02.03.2022 09:43

Van Gölü'nde sular çekilince 60 yıllık iskele gün yüzüne çıktı Bitlis'in Tatvan ilçesine kıyısı bulunan ve dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde suların çekilmesiyle birlikte yaklaşık 60 yıllık Tatvan İskelesi gün yüzüne çıktı.

Van Gölü'nde sular çekilince 60 yıllık iskele gün yüzüne çıktı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine kıyısı bulunan ve dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde suların çekilmesiyle birlikte yaklaşık 60 yıllık Tatvan İskelesi gün yüzüne çıktı.

Türkiye'de geçen yaz yaşanan kuraklıktan dolayı Van Gölü de nasibini almaya devam ediyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü ve çevresi, yoğun kar yağışı altında kalsa da su seviyesinin azaldığı gölde yaklaşık 60 yıllık Tatvan İskelesi gün yüzüne çıktı.

Artan yağışlardan dolayı su seviyesinin yükselmesi beklenirken, iklim değişikliğinin etkisiyle su çekilmesinin arttığı gölde 60 yıllık iskeleyi gün yüzüne çıkardı. İskelenin ahşap kazıklarının yüzeye çıkması, göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgeye gelen fotoğraf meraklıları, daha önce suyun altında görülebilen ancak çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıkan onlarca yıllık iskeleyi görüntülemeye çalıştı.

"Bitlis'te yağan karın Van Gölü sularına katkı sağlayacağını düşünmüştük"

Yağan karın Van Gölü'ne etki etmediğini belirten Fotoğrafçı Enes Tarlan, "Türkiye genelinde son zamanlarda yaşadığımız bir kuraklığın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bitlis'e yağan karın göl seviyesinin biraz daha yükselmesine sebep olacağını tahmin ettik. Birçok kayanın, iskelenin, eski yapıtın ve mikrobiyalitin görünmemesini temenni ettik, fakat göle çok etkisinin olmadığını gördük" dedi.

Öte yandan, Van Gölü ve su yüzeyine çıkan eski Tatvan İskelesi havadan görüntülenirken, Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü ise bu kış mevsiminde kentin yüksek kesimlerine yaklaşık 7 metre kar yağdığını duyurdu.

Van Gölü'nde sular çekilince 60 yıllık iskele gün yüzüne çıktı
Van Gölü'nde sular çekilince 60 yıllık iskele gün yüzüne çıktı
Van Gölü'nde sular çekilince 60 yıllık iskele gün yüzüne çıktı

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Van Gölü, Tatvan, Bitlis, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde sular çekilince 60 yıllık iskele gün yüzüne çıktı - Son Dakika


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