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Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler - Son Dakika

Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler

01.12.2021 09:27

Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu Van Gölü'nün sığ suyunda yürüyüş kartpostallık görüntü oluşturdu Gölde ortaya çıkan adacıklar fotoğrafçıları bölgeye çekti Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle...

Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler

Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu

Van Gölü'nün sığ suyunda yürüyüş kartpostallık görüntü oluşturdu

Gölde ortaya çıkan adacıklar fotoğrafçıları bölgeye çekti

VAN - Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sular çekilince, irili ufaklı yeni adacıklar ortaya çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın düzenlediği uzay fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Van Gölü, küresel iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklıkla gündeme geldi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması, Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı.

Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü'nde yeni adacıklar oluştu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin göle olan kıyısında ortaya çıkan adacıklar, fotoğraf meraklılarının da dikkatini çekti. Adacıkların sığ suyunda yapılan yürüyüş kartpostallık görüntü oluştururken, ortaya çıkan manzara ise göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Gölün üzerinde yürüyormuşçasına bir görsel sunuyor"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Video İçerik Üreticisi Bülent Menteşe, Van Gölü'nde su çekilmelerinin gündemde olduğunu belirtti. Van Gölü'nün bu yıl da ciddi bir geri çekilmeye maruz kaldığını ifade eden Menteşe, "Gölün çekilmesiyle birlikte küçük tepecikler oluştu. Gölün farklı bölgelerinde bu şekilde oluşan tepecikleri görmek mümkündür. Burası da Van YYÜ sahili ve yaklaşık 3 gündür bu şekilde. Öğrenciler buraya gelip fotoğraf ve video çekiyorlar. Van Gölü'nün üzerinde yürüyormuşçasına bir görsel sunuyor. Yalnız, bu dramatik bir şölendir. Çünkü su seviyesindeki bu düşüklük hem bölge halkını hem de bizleri endişelendiriyor" dedi.

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından gölün çekildiğini fark ettiklerini dile getiren İslam Cindioğlu isimli öğrenci ise gölde adacıkların oluşabileceği kadar bir çekilmenin yaşanacağını tahmin etmediklerini söyledi. Cindioğlu, güzel manzarada fotoğraf çektiklerini ancak altında yatan nedenden dolayı bunun üzücü bir durum olduğunu kaydetti.

Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler

Tam Gemi Şok Denemeleri, Havacılık, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler - Son Dakika


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