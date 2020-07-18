Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 4 kişinin daha cesedi bulundu - Son Dakika

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 4 kişinin daha cesedi bulundu

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 4'ünün daha cesedine ulaşıldı.

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 4'ünün daha cesedine ulaşıldı.

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Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü.


Ekipler, çalışmalarda 4 kişinin daha cesedine ulaştı.

Bölgede gün boyunca, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin daha cesedi bulunmuştu. Böylece bugün çıkarılanlarla birlikte ulaşılan ceset sayısı 54'e yükseldi.


Cesetler, Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Çalışmalara yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Olay


Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine, mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.


Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında, aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Van Gölü, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 4 kişinin daha cesedi bulundu - Son Dakika
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