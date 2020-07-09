Van Gölü'nde yeri tespit edilen teknedeki cesetler, ROV cihazıyla çıkarılacak (2)
BAŞSAVCI OLAY YERİNDEVan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, beraberindeki jandarma ekibiyle birlikte batan tekneyle ilgili çalışmaların sürdüğü bölgeye geldi.
BAŞSAVCI OLAY YERİNDE
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, beraberindeki jandarma ekibiyle birlikte batan tekneyle ilgili çalışmaların sürdüğü bölgeye geldi. Tekneyle, Çarpanak Adası açıklarında, teknenin battığı noktada incelemelerde bulunan Başsavcı Oğuzhan Dönmez, teknik ekipten bilgi aldı. Dönüşte açıklamalarda bulunan Başsavcı Dönmez, cenazeleri çıkartmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hem il Jandarma Komutanlığı'nın hem Liman Başkanlığı'nın hem de Deniz Kuvvetleri'nin desteğiyle çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini belirten Başsavcı Dönmez, şöyle konuştu: "Cesetlerin çıkarılması konusunda Deniz Kuvvetleri'ne ait ROV cihazlar var. Dün çıkarttığımız gibi aynı şekilde çıkartmaya devam edeceğiz. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Ankara'da, komutanlarımız da bizzat takip ediyor. Biz de çalışmaları yerinde inceledik. Her ihtimal değerlendiriliyor. Gerek teknenin çıkarılması, gerekse tekenin üstünün açılarak cenazelerin çıkarılması noktasında her ihtimal değerlendirerek çalışmaları sürdürüyoruz. Maalesef sayılarda netlik yok. Şu an soruşturma devam ediyor. Bugün de o anlamda geldik. Hem arkadaşlarımıza destek olmak hem de çalışmaları yerinde görmek istedik. Tabi ifadeler çelişkili, farklı sayılar veriliyor. Şu anda sayı telaffuz etmek doğru olmaz diye düşünüyoruz. Tekneyi gördük, bazı cenazeleri de gördük. Arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:44 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Van Gölü'nde yeri tespit edilen teknedeki cesetler, ROV cihazıyla çıkarılacak (2) - Son Dakika
Son Dakika 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi