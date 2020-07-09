Van Gölü'nde yeri tespit edilen teknedeki cesetler, ROV cihazıyla çıkarılacak (3) - Son Dakika

Van Gölü'nde yeri tespit edilen teknedeki cesetler, ROV cihazıyla çıkarılacak (3)
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİVan Gölü'nde, 107 metre derinlikte yeri tespit edilen teknenin içindeki cesetlerin çıkarılması için sabah saatlerinde başlatılan çalışmalara, gölde etkili olan fırtına nedeniyle ara verildi.
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ Van Gölü'nde, 107 metre derinlikte yeri tespit edilen teknenin içindeki cesetlerin çıkarılması için sabah saatlerinde başlatılan çalışmalara, gölde etkili olan fırtına nedeniyle ara verildi. Deniz Kuvvetleri'ne ait 'Birinci Sınıf Dalgıç' özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi'nce dün Çarpanak Adası yakınında bulunan batık teknenin içindeki cesetlerin çıkarılması için sabah saatlerinden itibaren ROV cihazı ile çalışma yapıldı. Ancak gölde etkili olan aşırı fırtına ve dalgalar nedeniyle çalışmalar sonlandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:00 Kaynak: DHA
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