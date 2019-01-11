Son Dakika Haberleri: Van Gölü'ndeki Adalara Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Van Gölü'ndeki Adalara Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

14 dakika önce

VAN'da, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk havada nedeniyle yaban hayvanları için Van Gölü'ndeki Akdamar ve Kuzu adalarına yem bıraktı.

Van Gölü'ndeki Adalara Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı, System.String[]
VAN'da, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk havada nedeniyle yaban hayvanları için Van Gölü'ndeki Akdamar ve Kuzu adalarına yem bıraktı.

Van İl Jandarma Komtanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayacağı düşünülen yaban hayvanları için harekete geçti. Ekipler, Van Gölü'nde Akdamar ve Kuzu adalarına yem bıraktı. Yetkililer, hava durumuna göre Van Gölü'nde bulunan diğer adalara da yaban hayvanları için kış mevsimi boyunca yiyecek bırakılacağını belirtti

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:56 Kaynak: DHA

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