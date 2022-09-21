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Adır Adası, Van Gölü, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van Gölü'ndeki Adır Adası'nda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

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