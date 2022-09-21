Van Gölü'ndeki Adır Adası'nda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki Adır Adası'nda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

21.09.2022 20:40

Van Gölü'ndeki Adır Adası'ndaki kuru ot ve çalılıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Van Gölü'ndeki Adır Adası'ndaki kuru ot ve çalılıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan adanın kuru ot ve çalılıklarla kaplı kısımlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Adaya giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ağaçların bulunduğu alana sıçramadan kısmen kontrol altına alındı.

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Van'da sahil yolu çalışmaları devam ediyor Van'da sahil yolu çalışmaları devam ediyor VAN GÖLÜ'NDEKİ ADIR ADASI'NDA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI VAN GÖLÜ'NDEKİ ADIR ADASI'NDA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI
Kaynak: AA

Adır Adası, Van Gölü, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'ndeki Adır Adası'nda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'ndeki Adır Adası'nda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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