Van Gölü'ndeki batık göçmen teknesi ROW cihazıyla aranıyor - Son Dakika

Van Gölü'ndeki batık göçmen teknesi ROW cihazıyla aranıyor

Van Gölü'nde 9 gün önce batan teknedeki göçmenleri arama kurtarma çalışmaları, su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) yapılıyor.

Van Gölü'nde 9 gün önce batan teknedeki göçmenleri arama kurtarma çalışmaları, su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) yapılıyor.

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Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Çarpanak Adası açıklarındaki arama kurtarma faaliyetlerine Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Van Sualtı Tim Komutanlığı, Sahil Güvenlik ROW Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi, Edremit ve Erciş bot komutanlıkları katılıyor.


200 metrelik derinliğe kadar görüntüleniyor


Bölgede 4 Sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altını tarayan ekipler, batan teknenin izini arıyor. Özellikle ROW cihazı gölün 200 metre derinliğini görüntüleyebiliyor.


Şu ana kadar 11 kişinin cesedine ulaşıldı


Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 11 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, arama tarama çalışmaları ise 9 gündür aralıksız sürüyor. - VAN

Van Gölü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'ndeki batık göçmen teknesi ROW cihazıyla aranıyor - Son Dakika
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