Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği titizlikle devam ediyor - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği titizlikle devam ediyor

13.08.2022 10:28

Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği titizlikle devam ediyor Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak amacıyla başlattığı balçık ve dip çamuru temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiriyor.

Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği titizlikle devam ediyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak amacıyla başlattığı balçık ve dip çamuru temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiriyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölünü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakmak için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Gölün 13.9 kilometrelik sahil bandında onlarca kamyon ve ekskavatörle yürütülen dip çamuru temizliği son sürat devam ediyor. 2021 Eylül ayında Van Gölü'nde başlatılan dip çamur temizliği 27 iş makinesi ve 40 personelle yapılıyor. Ekipler, dip çamur temizliğinin bir an önce bitmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

Van Gölü, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği titizlikle devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği titizlikle devam ediyor - Son Dakika
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