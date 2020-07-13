Van Gölü'ndeki tekne faciasında ceset sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika

VAN Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 6 gün önce yeri tespit edilen teknedeki cesetlerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Sabah saatlerinde Çarpanak Adası'na gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Timi'nin ROV cihazı ile yaptığı çalışmada, tekneden 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan ceset sayısı 29 'a yükseldi.
Gevaş ilçesinin kırsal Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.
Teknedeki cesetlerin çıkarılması için jandarma ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, polis helikopteri de Van Gölü'nün yüzeyini havadan tarıyor.