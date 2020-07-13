Van Gölü'ndeki tekne faciasında ceset sayısı 32'ye çıktı (3) - Son Dakika

Van Gölü'ndeki tekne faciasında ceset sayısı 32'ye çıktı (3)
1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 6 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede çalışmalar sürdürülürken, ROV cihazıyla 1 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı.
1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI
Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 6 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede çalışmalar sürdürülürken, ROV cihazıyla 1 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 32'ye yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen yabancı uyruklunun cesedi, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:15 Kaynak: DHA
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