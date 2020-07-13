Van Gölü'ndeki tekne faciasında ceset sayısı 32'ye çıktı (3) - Son Dakika

Van Gölü'ndeki tekne faciasında ceset sayısı 32'ye çıktı (3)

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 6 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede çalışmalar sürdürülürken, ROV cihazıyla 1 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı.

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI

Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 6 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede çalışmalar sürdürülürken, ROV cihazıyla 1 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 32'ye yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen yabancı uyruklunun cesedi, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'ndeki tekne faciasında ceset sayısı 32'ye çıktı (3) - Son Dakika
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21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti
20:09
Trabzon bastırıyor! Top bir kez daha direkten döndü
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
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