Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı - Son Dakika

VAN Gölü'nde 9 gün önce, yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından bölgede yürütülen arama- tarama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece tekne faciasında ölenlerin sayısı, 11'e yükseldi.
Gevaş ilçesinin kırsal Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda içinde Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı.
Bu arada, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle, 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 kişinin sorgusu sürerken, 17 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.