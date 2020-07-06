Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı - Son Dakika

Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı

VAN Gölü'nde 9 gün önce, yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından bölgede yürütülen arama- tarama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

VAN Gölü'nde 9 gün önce, yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından bölgede yürütülen arama- tarama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece tekne faciasında ölenlerin sayısı, 11'e yükseldi.

Gevaş ilçesinin kırsal Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda içinde Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı.

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Çalışmalar kapsamında Van Gölü'nün Tatvan bölümünde dün saat 19.00 sıralarında bir kişinin, bugün de saat 06.30 sıralarında yine bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, facianın ardından bölgede yürütülen arama- tarama çalışmalarında 11 kişinin cesedine ulaşılmış oldu.

Aramalar, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Van Sualtı Tim Komutanlığı, Edremit Bot Komutanlığı, Erciş Bot Komutanlığı, Sahil Güvenlik Row Timi ile Deniz Kuvvetleri Row Timi tarafından yapılıyor. Ekipler çalışmalarını 4 'Sonar' ve 4 'ROW' cihazıyla sürdürürken, AFAD ve yolcu taşımacılığında kullanılan teknelerle de aramalara destek veriliyor.

17 KİŞİ ARANIYOR

Bu arada, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle, 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 kişinin sorgusu sürerken, 17 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Van Gölü, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:55 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı - Son Dakika
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