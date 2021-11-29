VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASININ TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİNE YİNE RET - Son Dakika

VAN Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciası ile ilgili 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Görülen 5'inci duruşmada mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Medeni Akbaş'ın tekrar yapılan tahliye talebini kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Van Cumhuriyet Başsavcılığına da müzekkere yazılarak, batan teknede henüz çıkarılamayan ölen insan sayısının net olarak tespitinin yapılması isteyerek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran 2020'de saat 22.00 sıralarında, kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneler ile Van Gölü'ne açılan kuzenler Servet ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Servet Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olaydan 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na bir kilometre uzaklıkta ve gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 61 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.

Facianın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma 145 günde tamamlandı. 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından iddianame hazırlandı. 43 sayfalık iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. İddianamede, teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı bilgileri kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da şüpheli olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden başsavcılığın talebi üzerine Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 5'inci duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık ve müdafi avukatları hazır bulundu. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Medeni Akbaş, dosya kapsamında kusur tespiti için hazırlanan bilirkişi inceleme raporunda aleyhine bir hususun olmadığını belirterek, suçsuz olduğunu, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık ve müdafi avukatlarının yaptığı savunmaların ardından mahkeme heyeti, ölü veya diri kendisine ulaşılamayan sanık Servet Akbaş hakkında çıkartılan yakalama emrinin infazının beklenilmesine, akibetinin Van Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasına, tutuksuz tüm sanıkların yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerin devamına, araç ve dijital materyallerin iade taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine, katılan vekillerin kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunma taleplerinin kendisi tarafından da yapılabileceğinden reddine karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, Van Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, batan teknede henüz çıkarılamayan ölen insan sayısının net olarak tespitinin yapılıp yapılmadığını, müzekkere tarihi itibariyle birleştirme talepli, dava açılabilecek herhangi devam eden soruşturmanın bulunup bulunmadığının sorulmasına ve sanık Medeni Akbaş'ın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ocak 2022 tarihine erteledi.