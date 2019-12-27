Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

VAN Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında dün 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.

Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan kıyıya yakın bir bölgede, dün saat 02.30 sıralarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu teknede 7 kişi öldü, 64 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Bazıları yaralanan, su içerisinde uzun süre kaldıkları için donma tehlikesi geçiren 64 kişinin Ahlat , Adilcevaz, Tatvan 'daki devlet hastanelerinde tedavileri sürüyor.