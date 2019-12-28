Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

VAN Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 2 gün önce 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı.

Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

VAN Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 2 gün önce 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı. Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan kıyıya yakın bir bölgede, 2 gün önce  saat 02.30 sıralarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu teknede 7 kişi öldü, 64 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. İran sınırını kaçak yollarla geçerek Van'a gelen ve buradan da küçük bir tekneyle Adilcevaz ilçesine geçmek isterken alabora olan tekneyle ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Bitlis Valiliği'den yapılan açıklamada, teknenin alabora olmasıyla ilgili kurtulan 72 kişiden 3'nün tedavilerinin hala devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"26 Aralık 2019 Perşembe günü saat 02.30-03.00 sularında Adilcevaz İlçemize bağlı Erikbağı ve Karşıyaka Köyleri arasında kalan Van Gölü sahil şeridinde Pakistan, Bangladeş, İran, Suriye, Hindistan ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde; 4'ü Bangladeş, 2'si Pakistan ve uyruğu araştırılan 1 kişi ile birlikte 7 erkek düzensiz göçmen hayatını kaybetmiştir. Teknenin alabora olması sonucu kurtarılan 72 kişiden 3'ünün tedavileri halen devam etmektedir. Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca meydana gelen olay ile ilgili olarak ortaklaşa yapılan soruşturma neticesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen 6 şüpheliden 5'i yakalanarak Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."


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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:32 Kaynak: DHA
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