Son dakika haberi! Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı

Son dakika haberler: Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı Bitlis'in Ahlat ilçesinde dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz izleyenleri hayran bıraktı.

Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz izleyenleri hayran bıraktı. Van Gölüne güzel kıyıları bulunan Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü'ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, ortaya çıkan muhteşem manzarayı cep telefonları ile çekerek arşivlerine kattı.

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