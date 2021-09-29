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VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI - Son Dakika

VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI

29.09.2021 09:29

TÜRKİYE'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesinin ardından, gölün kirlilikten kurtulması için 20 kamyon ve 3 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 14 bin ton dip çamuru temizliği yapıldı.

TÜRKİYE'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesinin ardından, gölün kirlilikten kurtulması için 20 kamyon ve 3 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 14 bin ton dip çamuru temizliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Gölü'nün kirlilikten kurtulması için başlatılan çalışmalarda şu ana kadar gölde 10 bin metreküp dip çamurunun çıkarıldığını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nce, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan 180 milyon TL bütçeli 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle Van Gölü, yıllardır atık sular nedeniyle meydana gelen kirlilikten kurtarılacak. Daha önce günlük yaklaşık 105 bin metreküp suyun sadece yüzde 20'si arıtılıyordu, diğeri doğrudan göle veriliyordu. Bu da Van sahili başta olmak üzere gölde ciddi kirlenmeye yol açıyordu. Devreye giren tesis, günlük 200 bin metreküp suyu arıtabilecek.

Büyükşehir Belediyesi göldeki mevcut kirliliğin giderilmesi için de harekete geçti. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında proje hazırlayan belediye, daha önce atık suların arıtılmadan göle akıtılması nedeniyle zeminde oluşan balçığın temizlenmesi için çalışmalara başladı. İskele sahilinde 20 kamyon ve 3 ekskavatör ile yürütülen çalışmalarla gölün dibindeki çamurlar temizleniyor.

GÖLDEKİ GERİ ÇEKİLME AVANTAJ SAĞLADI

Dip temizliğinin yapıldığı İskele Sahili'nde incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Gölü'nün geri çekilmesinin çalışmalar için avantaj sağladığını söyledi. Göldeki çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 10 bin metreküp çamur temizlendiğini ve bu çamurun kamyonlarla şehir dışına taşındığını belirten Çelikel, 5 Haziran 2021 tarihi itibariyle İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizi, Cumhurbaşkanımızın telekonferansla katılımıyla devreye aldık. Yıllardan beri pis suların Van Gölü'nü doldurduğu, kirlettiği ve burada birçok hemşehrimizin çocukluğunda suya girdiği alanlarda oluşan yığınlar ve kötü kokudan kaynaklı insanlarımız sahili yeterince kullanamıyor. Tesisin devreye girmesiyle beraber artık gölümüzü muhafaza ediyoruz. Dolayısıyla 13 kilometrelik sahil bandımızda çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Bu çalışmalara başlamadan önce değişik illerdeki uygulamaları takip ettik. Gerek Haliç'i, gerek Kocaeli'deki çalışmalara baktık. Birçok ilimize de arkadaşlarımızı gönderdik, incelemeler yaptılar. En sonunda şu anda başladığımız yöntem olan denizin içerisine doğru makinelerle girip, çamuru alıp tekrardan çıkabilecek şekilde bir planlamayla dip çamuru temizliğimize başladık. Takribi 10 bin metreküp kadar dip çamurunu şu an itibariyle çıkartmış durumdayız. Amacımız, en kısa süre içerisinde bu çalışmaları nihayete erdirip, hem buradaki kötü kokudan kurtulup vatandaşlarımızın kıyı şeridine daha sık gelmesini sağlamak, hem de onların çocuklukların da bize anlattığı gibi Van Gölü'nün buralarında denize girmelerini sağlamak. Bununla ilgili gayreti sağ olsun Cumhurbaşkanımızın eşi sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un destekleriyle inşallah en kısa süre içerisinde tamamlamaya gayret edeceğiz dedi.

KATI ATIK TESİSİYLE BİRLİKTE, VAN GÖLÜ KİRLİLİKTEN KURTULACAK

Çelikel, Katı Atık Tesisi'ndeki ünitelerin devreye alınmaya başladığını anlatarak, Yüzde 85-90 bantlarında devrede. Bir aksilik olmazsa 1,5 ay içerisinde bütün hepsi tamamlanarak katı atıkla ilgili de artık ilimizde önemli sorunlarından birisini de tam anlamıyla çözmüş olacağız. Ayrıştırma ünitelerini şu an devreye almaya gayret ediyorlar. Amacımız toplama merkezi ve bütün ilçelerimizde gelecek olan katı atıklarımızı alıp, buralarda ayrışım ve dönüşümlerini sağlayarak aynı zamanda enerji elde edeceğiz. Bu konuda Vanlı hemşehrilerimizden bizim bu gayretimize ortak olmalarını istiyoruz. Ara ara dalgıçlarımızın eliyle buralarda temizlikler de yürütüyoruz. Van Gölü'nü temiz tutma noktasında ciddi bir kararlılık içerisindeyiz. İnşallah vatandaşlarımız da bu hassasiyetimize ortak olurlarsa daha güzel, daha yaşanılabilir, daha keyifle vakit geçirebileceğimiz bir denize sahip olacağız. 13 kilometrelik bir hatta çalışılacak. Öngörümüz önümüzdeki yıl bu çalışmayı bitirmek diye konuştu.

VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Fatih, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN GÖLÜ'NDEN 14 BİN TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI - Son Dakika
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