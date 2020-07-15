Van Gölü'nden 2 ceset daha çıkarıldı - Son Dakika

Van Gölü'nden 2 ceset daha çıkarıldı

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden 2 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 36'a yükseldi.

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden 2 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 36'a yükseldi.


Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin katıldığı çalışmalarda Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediliyor. Şimdiye kadar kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 14 ceset su yüzeyinde bulunurken, 20 ceset ise tekneden çıkarılmıştı. Bugün devam eden çalışmalar sonucunda 2 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 36 oldu. - VAN

Çarpanak Adası, Van Gölü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'nden 2 ceset daha çıkarıldı - Son Dakika
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