Van Gölü'nden 2 ceset daha çıkartıldı, sayı 21'e yükseldi - Son Dakika

Van Gölü'nden 2 ceset daha çıkartıldı, sayı 21'e yükseldi

Van Gölü'nden 2 ceset daha çıkartıldı, sayı 21'e yükseldi Çıkarılan ceset sayısı 21 oldu Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden bugün 2 cesedin daha çıkartılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 21'e ulaştı.

Van Gölü'nden 2 ceset daha çıkartıldı, sayı 21'e yükseldi

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Çıkarılan ceset sayısı 21 oldu

VAN - Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden bugün 2 cesedin daha çıkartılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 21'e ulaştı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin katıldığı çalışmalarda Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediliyor. Şimdiye kadar kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 13 ceset su yüzeyinde bulunurken, 6 ceset ise tekneden çıkarılmıştı. Bugün de devam eden çalışmalar sonucunda 2 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 21 oldu.

Çarpanak Adası, Van Gölü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'nden 2 ceset daha çıkartıldı, sayı 21'e yükseldi - Son Dakika
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