Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 45'e ulaştı - Son Dakika

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 45'e ulaştı

VAN'da, içinde kaçak göçmenlerin de bulunduğu teknenin batmasının ardından bölgede arama çalışmaları sürüyor.

VAN'da, içinde kaçak göçmenlerin de bulunduğu teknenin batmasının ardından bölgede arama çalışmaları sürüyor. Bugün yapılan çalışmalar kapsamında 2'si çocuk, 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkarılan toplam ceset sayısı 45'e ulaştı.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta, gölün 107 metre dibinde tespit edildi.

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Teknenin yerinin tespit edilmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında çalışmalar sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.

Arama çalışmalarının 20'nci gününde yapılan çalışmalar kapsamında 2'si çocuk 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazanın ardından Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 45'e ulaştı.  Cesetler, botla kıyıya yanaştırıldı ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla otopsi yapılma üzere Adli Tıp morguna götürüldü.


Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 45'e ulaştı - Son Dakika
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