Van Gölü'nden inci kefali bereketi - Son Dakika

Van Gölü'nden inci kefali bereketi

01.04.2021 09:26
Van Gölü'nden inci kefali bereketi, System.String[]

VAN (İHA) – Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefali bu yıl ki bolluğu yüzleri güldürüyor.

VAN (İHA) – Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefali bu yıl ki bolluğu yüzleri güldürüyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan ilkbahar mevsiminde tatlı sulara gerçekleştirdiği göç ile hafızalarda yer edinen inci kefali, bu yıl balıkçıların yüzünü güldürdü. 3713 kilometre yüz ölçümüne sahip olan ve dünyanın en derin 15 gölü olarak bilinen Van Gölü, denizden 1646 metre yüksekliktedir. En derin noktası 451 metre olan Van Gölü'nün ortalama derinliği ise 175 metre civarındadır. Yaklaşık 15 bin insanın geçimini sağladığı inci kefali, bu yıl balıkçıların yüzünü güldürüyor. Açık denizlerde bu yıl balıkçılık yapanlar ağlarını denizden boş çekerken, Van'daki balıkçılar ise inci gibi dizilen inci kefallerini tutmaya devam ediyor.

"Doğal kaynakları korursak, bize ekmek, iş, AŞ olarak doğal geri döner"

Balıkçılarla balık avına çıkan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, bu yıl inci kefalinin yüzleri güldürdüğünü ifade etti. 15 Nisan av yasaklarına kısa bir süre kala bugün yine Van Gölü'nde balıkçılarla beraber olduklarını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Büyük bir mutlulukla şunu söylüyoruz ki Van Gölü'ndeki ağlar dolu dolu geliyor. Bugün her 100 metre ağda en az 15-20 kilo balık olduğunu görüyoruz. Bu sevindirici çünkü ülkemizin bugün özellikle Marmara Denizi ve Karadeniz'de balıkçılıkla ilgili bu sene hepimiz kötü haberler aldık. Balık stoklarının artık tükenme noktasına geldiğini gördük. Fakat Van Gölü'ndeki inci kefali Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın başlatmış olduğu koruma çalışmaları ile beraber bugün çok iyi bir noktaya gelmiştir ve bölgedeki 15 bin insanın geçim kaynağını oluşturmaktadır. Bu bize şunu gösteriyor, eğer doğal kaynakları korursak, bize ekmek olarak, iş olarak, AŞ olarak doğal geri döner. Fakat doğal kaynakları korumazsak maalesef bunlar yok olmaya mahkumdur" dedi.

"100 metre ağdan 15-20 kilo balık alıyoruz"

Balıkçı Gökmen Yücebaş, bu yıl balık sezonunun fena geçmediğini ifade ederek, "Yasak dönemdeki çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş beyin üreme döneminde yaptığı çalışmalardan çok memnunuz. Bu çalışmaların devam etmesini bekliyoruz Bizim de desteklerimizle tabi. Son 3-4 yıldır inci kefalinde bayağı verim alıyoruz. Pandemiden dolayı çalışmalarımız biraz aksadı. Yine de çok şükür sıkıntı yok bu şekil devam edeceğiz inşallah. Daha önceki bundan 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl önce 100 metre ağlardan 3 kilo 5 kilo alırken son dönemlerde 15 kilo 20 kiloya kadar çıktı. Balığın boyu da kilosu da arttı. Daha önce 15 balık 1 kilo gereken, şimdi 8 ila 10 balık 1 kilo geliyor. Bunun üreme döneminde yapılan çalışmalardan çok faydası var. Mustafa hocama çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Van Gölü'nden inci kefali bereketi
Van Gölü'nden inci kefali bereketi
Van Gölü'nden inci kefali bereketi
Van Gölü'nden inci kefali bereketi
Van Gölü'nden inci kefali bereketi
Van Gölü'nden inci kefali bereketi
Van Gölü'nden inci kefali bereketi
Van Gölü'nden inci kefali bereketi
Van Gölü'nden inci kefali bereketi
Van Gölü'nden inci kefali bereketi
Van Gölü'nden inci kefali bereketi

Öğretim Üyesi, Van Gölü, Türkiye, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van Gölü'nden inci kefali bereketi - Son Dakika Ekonomi


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