Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar

13.07.2022 13:24

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ne dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ne dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Derneğe üye 6'sı kadın 50 kişilik ekip, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı zirvesine tırmandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir araya gelerek yürüyüşe başlayan dernek üyeleri, geceyi 3 bin rakımdaki At Yaylası'nda geçirdi.

Tırmanışın ikinci gününde zirveye ulaşarak "Van Gölü mavi ve temiz kalsın" yazılı pankart açan dernek üyeleri, zirve defterini imzaladıktan sonra Aydınlar beldesine indi.

Dernek Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz kalması için birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Herkesi doğal güzelliklere sahip çıkmaya davet eden Özel, şunları kaydetti:

"Tüm etkinliklerimizi Van Gölü'ne dikkat çekmek için yapıyoruz. Temiz bir gölü gelecek nesle teslim etmemiz şart. Burada yıllar önce düşen İngiliz uçağının parçalarını gördük. Faaliyetimiz çok güzel geçti. Türkiye'nin hemen her yerinden katılımcı var. Hepsine teşekkür ederim."

YORUMLAR
500
Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu Oyuncu Melis Sezen, şezlongda verdiği iddialı pozlarıyla dikkat çekti Oyuncu Melis Sezen, şezlongda verdiği iddialı pozlarıyla dikkat çekti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:57 Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...
13:55 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı
13:52 Çeşme'de tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, plajda aşka geldi
13:17 KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
12:01 Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 14:05:39. #1.12#
SON DAKİKA: Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement