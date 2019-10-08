Van Gölü'ne düşen düzensiz göçmeni polis kurtardı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sahildeki kayalıklardan Van Gölü'ne düşerek yaralanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hanelmalı köyü yakınlarındaki sahilde düzensiz göçmenin kayalıklardan Van Gölü'ne düştüğünü gören çevredekiler, polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi ekipleri, vücudunda kırıklar oluşan düzensiz göçmeni sudan çıkardı. Polis botu ile Tatvan İskelesi'ne getirilen 54 yaşındaki Afganistan uyruklu Mohammad Gulamrabani, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Düzensiz göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.