Son Dakika Haberleri: Van Gölü'ne düşen düzensiz göçmeni polis kurtardı
Son Dakika Güncel Van Gölü'ne düşen düzensiz göçmeni polis kurtardı

Van Gölü'ne düşen düzensiz göçmeni polis kurtardı

23 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sahildeki kayalıklardan Van Gölü'ne düşerek yaralanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Van Gölü'ne düşen düzensiz göçmeni polis kurtardı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sahildeki kayalıklardan Van Gölü'ne düşerek yaralanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hanelmalı köyü yakınlarındaki sahilde düzensiz göçmenin kayalıklardan Van Gölü'ne düştüğünü gören çevredekiler, polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi ekipleri, vücudunda kırıklar oluşan düzensiz göçmeni sudan çıkardı. Polis botu ile Tatvan İskelesi'ne getirilen 54 yaşındaki Afganistan uyruklu Mohammad Gulamrabani, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Düzensiz göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Afganistan, Van Gölü, Tatvan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da bir zabıta memuru, annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı Polisler trafikte tartışırken, gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:30:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Gölü'ne düşen düzensiz göçmeni polis kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]