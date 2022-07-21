Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor

21.07.2022 17:06

Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulunurken, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor.

Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulunurken, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Van Kalesi yakınındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 3'ü de sudan kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, emniyet, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ilk etapta yapılan aramada 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, birini arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu 'Şah mat'ın büyük ustaları, Van Gölü kıyısında mücadele edecek 'Şah mat'ın büyük ustaları, Van Gölü kıyısında mücadele edecek
Kaynak: İHA

İpekyolu, Van Gölü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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