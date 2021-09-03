Van Gölü'ne giren genç boğulmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Van il merkezinden Gevaş ilçesine gelen ve serinlemek için Van Gölü'ne giren Eyüp Kapağan (18), boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılarak ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılan Kapağan, doktorların müdahalesiyle hayata döndü. - VAN

Van 'ın Gevaş ilçesinde serinlemek için Van Gölü 'ne girerek boğulma tehlikesi geçiren genç, doktorların müdahalesi sonucu hayata döndü.

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