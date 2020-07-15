Van Gölü'ne ilk ağlar atıldı - Son Dakika

Van Gölü'ne ilk ağlar atıldı

Van Gölü'ne ilk ağlar atıldı -Vanlı balıkçılar bu yıl bereketli bir sezon bekliyor -Av yasağında 73 kişiye 203 bin lira idari para cezası uygulandı Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik 90 günlük av yasağının sona ermesiyle balıkçılar göle ağlarını attı.

Van Gölü'ne ilk ağlar atıldı

Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı

-Vanlı balıkçılar bu yıl bereketli bir sezon bekliyor

-Av yasağında 73 kişiye 203 bin lira idari para cezası uygulandı

VAN - Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik 90 günlük av yasağının sona ermesiyle balıkçılar göle ağlarını attı.

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan 3 aylık sürede av yasağı uygulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da devam eden koruma çalışmaları olumlu sonuç verirken, av yasağının sona ermesiyle Van Gölü'nde avcılık yaparak geçimini sağlayan 81 balıkçı, "vira bismillah" diyerek ağlarını suya attı. Sabah saatlerinde Edremit Marina'dan çıkan balıkçı tekneleri, açıldıkları Van Gölü'nde yasağın ardından sezonun ilk ağlarını atmanın mutluluğunu yaşadı.

"200 bin ton balık ele geçirildi"

Konuya ilişkin konuşan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü'nde 3 aylık av yasağı döneminin sonra erdiğini belirtti. Av yasağı döneminde tarım, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin 7/24 esaslı çalışma yürüttüğünü anımsatan İl Müdürü Görentaş, "Bu yıl verimli bir çalıma yürütüldü. Ekiplerimiz 900 civarında denetim yaptı. Bu çerçevede 73 kişiye 203 bin lira idari para cezası uygulandı. Çeşitli boylarda 175 adet manyat ve serpme ağı ele geçirildi. Bu süreçte 120 bin tonu canlı olmak üzere 200 bin ton balık ele geçirildi. Canlı balıklar tez elden göle geri bırakıldı" dedi.

"Bereketli bir sezon bekliyoruz"

Bu yıl bereketli bir sezon beklediklerinin altını çizen Görentaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek pandemi süresince gerek ekiplerimizin 7/24 sahada olması sebebiyle bu dönem çok başarılı geçti. Bunun sonucu olarak hiç olmadık yere balıklar gitmeye başladı. Akköprü Deresi, Engil ve Gevaş çayına doğru balıklar yumurtalarını bırakmak için göç ettiler. Balıkların hem popülasyonundaki artışları hem de boylarındaki büyümelerini gözle görebiliyoruz. Bu yüzden bereketli bir sezon bekliyoruz."

Van Gölü'nde yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yaptığını dile getiren Necmettin Akdeniz ise bugün 'vira bismillah' diyerek ilk ağlarını göle attıklarını söyledi. Av yasağı sürecince yapılan çalışmalardan dolayı verimli bir sezon beklediklerini ifade eden Akdeniz, sıkı tedbirler sayesinde balığın boyunda büyüme gördüklerini kaydetti.

Bereketli, Van Gölü, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van Gölü'ne ilk ağlar atıldı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:25 Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:19 Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:50 Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 12:09 Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı 11:15 Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı 10:42 Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi 10:38 Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
15:19
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
14:50
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
14:06
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
13:51
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
13:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
13:33
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
13:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 15:56:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Gölü'ne ilk ağlar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]