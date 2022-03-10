Van Gölü'ne martılar akın etti - Son Dakika
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Van Gölü'ne martılar akın etti

10.03.2022 08:55

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesine rağmen Van Gölü'ne martılar bu yıl erken akın etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesine rağmen Van Gölü'ne martılar bu yıl erken akın etti.

Tatvan'da her yaz göl kenarını cıvıltıları ile şenlendiren kısa gagalı ve yuvarlak başlı profile sahip olan Van Gölü martıları, havalar soğuyunca sıcak yerlere göç ediyordu. Cemrenin düşmesine rağmen sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede martılar Van Gölü'ne erken akın etti.

Kar yağışı ile birlikte martıların ve kargaların bir arada görüntülenmesi seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, bu manzarayı kaçırmak istemeyen fotoğrafçılar ise Tatvan sahiline gelerek bol bol fotoğraf çekti.

Van Gölü yüzeyindeki martıların güzel görüntüler oluşturduğunu söyleyen Gamze Tunç, "Bitlis'te kendi çapımda fotoğraf çekiyorum. Bugün de Tatvan sahilinde yağış ile birlikte çok güzel manzaralar oluştu. Ben de fotoğraf çekmek için buraya geldim. Şansa gölde martı yoğunluğu vardı. Çok güzel görüntüler oluşturmuştu. Tabii biz de bunu kaçırmayarak fotoğrafladık. Bu fotoğrafları da kendi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıp halkın beğenisine sunacağız" dedi.

(Mücahit Tarlan- Recep Gökhan Kılıç/İHA)

Van Gölü'ne martılar akın etti
Van Gölü'ne martılar akın etti
Van Gölü'ne martılar akın etti

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Van Gölü, Bitlis, Tatvan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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