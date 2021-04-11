Van Gölü'ne otomobil uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

VAN'ın Gevaş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin Van Gölü'ne uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Gevaş'a bağlı Göründü ile Altınsaç mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne uçtu. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Van Gölü'nde otomobilden yaralı olarak kurtalılan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.