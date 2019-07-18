Van Gölü'ne su altı zenginlikleri için dalıyorlar

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Düzce'yi sel ve heyelan vurdu! Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, bazı köylere ulaşılamıyor

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var