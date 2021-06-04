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Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜ KİRLİLİKTEN KURTARACAK TESİS, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NDE AÇILIYOR - Son Dakika

Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜ KİRLİLİKTEN KURTARACAK TESİS, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NDE AÇILIYOR

04.06.2021 10:21

Bir son dakika haberine göre DÜNYANIN ikinci büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla yapılacak.

DÜNYANIN ikinci büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla yapılacak. Van Gölü'nün ciddi oranda kirlendiğini söyleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bu kirleticilerin en başında da Van merkez atık suyu geliyordu. Daha önce günlük yaklaşık 105 bin metreküp suyun sadece yüzde 20'si arıtılıyordu, diğeri doğrudan göle veriliyordu. Bu da Van sahili başta olmak üzere gölde ciddi kirlemeye yol açıyordu. Tesis günlük 200 bin metreküp suyu arıtabilecek" dedi.

Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirilecek. Açılış öncesi, büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından gölde dip temizliği çalışmalarına başlandı. Yıllardır göle dökülen atık suların arıtılmasını sağlayacak tesis, 180 milyon TL bütçeli. 3 yıl önce yapımına başlanan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle Van Gölü, yıllardır atık sular nedeniyle meydana gelen kirlilikten kurtarılacak.

'VAN GÖLÜ BUNDAN SONRA KİRLENMEYECEK'

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Van Gölü'nün tarihi miras olarak kaldığını, bunu yeni nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirterek, "Van Gölü ciddi anlamda kirleniyor. Bu kirleticilerin en başında da Van merkez atık suyu gelmekte. Günlük yaklaşık 105 bin metreküp suyun sadece yüzde 20'si arıtılıyordu. Geri kalanı doğrudan göle veriyordu. Bu da Van Sahili başta olmak üzere gölde ciddi kirlemeye yol açıyordu. 3 yıl önce yapılan projede ihale sonucu 2 yılda tesisimiz bitti ve devreye aldık. Tesisin günlük 200 bin metreküp suyu, şu an mevcut suyumuzu arıtabilecek kapasiteye sahip. İleride çok ihtiyaç olması halinde 300 bin metreküp kapasiteye çıkarabilecek ilave bazlı noktaya gelebilecek. Önümüzdeki 50-70 yıl Van'ın ihtiyacını karşılayabilecek bir tesis. Bu tesis İller Bankası'nın bize sağladığı uzun vadeli kredi ile büyükşehir belediyemiz tarafından ihale edilip, yapıldı. Cumhurbaşkanı'mızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın ziyaret ettiği tesisimizin açılışını, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı telekonferansla gerçekleştirecek. Van Gölü inşallah bundan sonra kirlenmeyecek" dedi.

GÖLDE DİP TEMİZLİĞİ

Van Gölü kıyısında ciddi dip çamurunun olduğunu anlatan Vali Bilmez, "Tuşba ilçesi ile YYÜ arasında yer yer kokudan insanların gezemeyeceği durum söz konusu. Bunu da ilimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı'mızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendi ve Çevre Şehircilik Bakanı'mıza ilettiğimizde sağ olsunlar, bakanlıktan 10 milyon hibe desteği belediyemize verdiler. 10 milyon da belediyeden katkı sunarak, bunun temizliğine başlayacağız. Sembolik olarak sayın bakamınızın gelişinde bu başlatıldı ama bundan sonraki işimiz gölde dip çamurunun temizlenmesi. Bu da yetmiyordu. Bizim şehir merkezinde sahil kenarında 300 civarında ahır vardı. Bunların hepsini kaldırdık. Şu anki hedefimiz Van Gölü ile Van halkını buluşturmak. Edremit, İpekyolu, Tuşba ve büyükşehir belediyemizin bu yönde büyük çalışmaları var. Edremit ilçesinden üniversiteye kadarki sahilde yol çalışmamız var. İnşallah bu da bitince Van halkının artık gölün kenarında gezebilecekleri, futbol, tenis, basketbol gibi sportif aktiviteleri yapabilecekleri bir alan olacak. Sayın bakanımızdan talebimiz, Van Gölü'nü bütüncül yönetimle koruma altına alınmasıydı. Koruma için talimatlarını verdiler. Bu da bizim için güzel bir gelişme oldu. Tesisimiz, 180 milyona mal oldu. Gölde dip temizliği yapıldıktan sonra tesisimiz artık Van Gölü'nün temizliğine katkı sunacak" diye konuştu.

Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜ KİRLİLİKTEN KURTARACAK TESİS, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NDE AÇILIYOR
Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜ KİRLİLİKTEN KURTARACAK TESİS, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NDE AÇILIYOR
Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜ KİRLİLİKTEN KURTARACAK TESİS, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NDE AÇILIYOR
Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜ KİRLİLİKTEN KURTARACAK TESİS, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NDE AÇILIYOR
Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜ KİRLİLİKTEN KURTARACAK TESİS, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NDE AÇILIYOR
Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜ KİRLİLİKTEN KURTARACAK TESİS, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NDE AÇILIYOR

Dünya Çevre Günü, cumhurbaşkanı, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜ KİRLİLİKTEN KURTARACAK TESİS, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NDE AÇILIYOR - Son Dakika


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