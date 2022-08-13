Van Gölü, 400 bin metreküp balçık ve çamurdan kurtarıldı - Son Dakika
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Van Gölü, 400 bin metreküp balçık ve çamurdan kurtarıldı

13.08.2022 11:45
Van Gölü, 400 bin metreküp balçık ve çamurdan kurtarıldı

VAN Gölü'nü kirlilikten kurtarmak amacıyla 1 yıl önce başlatılan çalışmalarda, bugüne kadar 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi.

VAN Gölü'nü kirlilikten kurtarmak amacıyla 1 yıl önce başlatılan çalışmalarda, bugüne kadar 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi.

Dünyanın en büyük sodalı ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl Eylül ayında balçık ve dip çamuru temizliği başlatıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen çalışmalarda, Van Gölü'nün 13,9 kilometrelik sahil bandında bugüne kadar 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, balçık ve dip çamuru temizliğinin, 27 iş makinesi ve 40 kişilik personelle yürütüldüğünü, bir an önce tamamlanması için yoğun çalışma yapıldığını söyledi.


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Kaynak: DHA

Van Gölü, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü, 400 bin metreküp balçık ve çamurdan kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü, 400 bin metreküp balçık ve çamurdan kurtarıldı - Son Dakika
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