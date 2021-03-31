Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı - Son Dakika

Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı

31.03.2021 17:17
Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı, System.String[]

VAN'da düzenlenen 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' toplantısında, gölün kirlilik sorunu ve sorunların çözüm yolları değerlendirildi.

VAN'da düzenlenen 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' toplantısında, gölün kirlilik sorunu ve sorunların çözüm yolları değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yıllardır Van Gölü'nün kirliliğe maruz kaldığını, bunun önüne geçmek için herkese büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın organizasyonuyla, 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Otelde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili  Mehmet Emin Bilmez başkanlığında düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan, Su ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Toprak Yönetimi Daire Başkanı Gürsel Erul, ilgili kurumların ve STK'ların temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Van Gölü için çok önemli bir eylem planı hazırlandığını ve toplantıda tüm yönleriyle ele alınacak planının alanda uygulamasının da nasıl yapılacağını değerlendireceklerini söyledi.Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilgili kurumlar ve STK'ların da katıldığı toplantıda kapsamlı olarak Van Gölü'nün konuşulmasının çok önemli olduğunu ifade etti.'TOPLUMSAL DUYARLILIK OLUŞTURARAK VAN GÖLÜ'NE SAHİP ÇIKMALIYIZ'Van Gölü'nün geçmişten günümüze mavi geldiğini ve bunu gelecek nesillere mavi olarak aktarmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, şöyle konuştu: "Şu anda gölümüz hızla kirleniyor. Van Gölü'nü birilerinin gelip koruması ve kurtarmasını beklemek yanlıştır. Bizler Van Gölü havzasında yaşayan insanlar olarak bu değerimizi korumalıyız. Bu koruma sadece kanalizasyon yapmakla, kamu kurumlarıyla olmaz. Göl çevresinde yaşayanların katı atıklarını göle su taşıyan kanallara atmaması gerekir. Şu anda sahilde hummalı bir çalışma var. Göl çevresindeki ahırların yıkılması çok önemli. Ahırların büyük bir kısmı yıkıldı. Diğerlerini de kısa sürede kaldıracağız. Burada halkın bilinçlenmesi ve STK'ların bize destek vermesi gerekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatıyla ve eşi hanımefendinin himayesinde başdanışmanının koordinesinde koruma çalışmaları yürütülüyor. Bu çok önemlidir. Toplumsal duyarlılık oluşturarak Van Gölü'ne sahip çıkmalıyız. Van Gölü'nün korunması için alan yönetimi oluşturmalıyız. Bugün dünyada en değerli olan çevre ve sudur. Bundan dolayı orijinal haliyle günümüze gelen Van Gölü'nü korumak çok kıymetlidir. Van Gölü'müzde 500 bin yıldır yaşayan yeni tür keşfedildi ve tescillendi. Yani Van Gölü'nün çok gizemleri var. Van Gölü'müzün korunması için emek gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yapılan çalıştaylarda korumayla ilgili yol haritası çıkacaktır. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum."'VAN GÖLÜ'NE SAHİP ÇIKMAK İÇİN HEM SORUMLU HEM DE HEVESLİYİZ'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Van Gölü'nü korumak adına emek veren herkese teşekkür etti. Van Gölü'nün tüm bölge için önemli konuma sahip olduğunu aktaran Orhan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çevre konusundaki hassas çalışmalarının Van Gölü'yle de bütünleşti. Bu çalışma Van için mutluluk verici. Sonuca ulaşmamız konusunda çok ciddi destek verildi. Daha önce bu konuda farklı görüşmeler gerçekleştirdik. Birçok kurum bu işin içinde. Süreci bugüne kadar getirdik. Bugün de farkındalık oluşturulması adına tüm kurumlarımızla konuyu bir kez daha ele alacağız. Sayın Valimizin çok büyük emekleri var. Bizim işimiz daha yeni başlıyor. Van Gölü'ne sahip çıkmak için hem sorumluyuz hem de hevesliyiz. Van Gölü'müzü koruma anlamında eksiklerimizi tespit edelim ve ona göre çalışmalarımızı yürütelim" diye konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan, Su ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Toprak Yönetimi Daire Başkanı Gürsel Erul ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin de konuşma yaptığı toplantı, katılımcıların görüşlerini bildirmesiyle son buldu.

Toplantı sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve toplantıya katılan yetkililer helikopter ile Van Gölü kıyı incelemesi gerçekleştirdi.


Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı
Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı
Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı
Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı
Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı
Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı

Van Gölü Havzası, cumhurbaşkanı, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı - Son Dakika


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