Van Gölü'nde 32,2 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi - Son Dakika
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Van Gölü'nde 32,2 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi

20.09.2022 12:57

Van Gölü'nün Altınsaç bölgesinde Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından 32,2 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi.

Van Gölü'nün Altınsaç bölgesinde Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından 32,2 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi.

Daha önce aynı bölgede ekibiyle yürüttüğü çalışmalarda 23 metre uzunluğunda dikitleri tespit eden Ceylan, bu kez de 32,2 metre uzunluğundaki mikrobiyalitin (dikit) yanı sıra bunların oluşumunu sağlayan ve dipten gelen tatlı su çıkışlarını da kayıt altına aldı.

Ceylan, AA muhabirine, "Van Gölü mercanları" dedikleri mikrobiyalitlerin göldeki ekosistem açısından önemli olduğunu söyledi.

Altınsaç bölgesinde 3 yıl önce yürüttükleri çalışmalar sırasında 23 metre uzunluğunda mikrobiyalit bulduklarını anlatan Ceylan, aynı bölgede ve Van Gölü'nün birçok noktasında çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin eğitim dalışı sırasında söz konusu mikrobiyalitin fark edildiğini belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Bu durumdan haberdar olunca bölgeye gelerek çalışma yürüttük. Göle daldığımızda ekip olarak yeni bir keşfe daha imza attık. Dip noktası 32,6 metre olan, yüzey aralığı farkını çıkardığımızda 32,2 metre boyunda yeni mikrobiyaliti kayıt altında aldık. Şu anda Van'da, dünyada kayıt altına alınan ve belgelenen en büyük mikrobiyalit bu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçlarının eğitim dalışları sırasında rastlanılan mikrobiyaliti, Van Diving Edremit Dalış Okulu eğitmenleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel ile görüntüleyerek tarihe bir iz düştük. Yüzeyde 23 derece olan su sıcaklığı dipte 6 derece olarak bilgisayarımıza kayıtlandı."

"Van'a çok büyük katkısı olacak"

"Su altı peribacaları" olarak adlandırılan mikrobiyalitlerin oluşumuyla ilgili bilgiler veren Ceylan, bu yapıların yaşayan organizmalar olduğunu vurguladı.

İnsanların mikrobiyalitleri taş zannedebildiğini kaydeden Ceylan, "Taş olsa büyüyemez. Buna 'Van Gölü mercanları' diyoruz. Bunlar büyüyen canlılar ve Van Gölü için çok önemli. Mikrobiyalitler dünyada da çok önemi. Birçok ülkede kayıt altına alındı ama Türkiye'de mikrobiyalitlerin olduğu tek yer Van Gölü. İnsanlar için bu cazip. İçlerinden tatlı su kaynakları çıkıyor, bunları da görüntüledik. Bu tür şeyler bizi heyecanlandırıyor. Bu gelişmeden sonra dalış için çok sayıda insan buraya gelecek. Bu da Van için büyük bir katkı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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FLAMİNGOLAR KURAKLIĞA RAĞMEN ERÇEK GÖLÜ'NDE FLAMİNGOLAR KURAKLIĞA RAĞMEN ERÇEK GÖLÜ'NDE
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde 32,2 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi - Son Dakika

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