Van Gölü'nün derinliklerinde dumana benzer maden suyu çıkışları görüntülendi

Mikrobiyalitlerden yükselen duman benzeri çıkışlar hayran bıraktı

VAN Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün derinliklerine dalış yapan dalgıçlar, mikrobiyalitlerden yükselen duman benzeri maden suyu görüntüsü karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Van Gölü'nün derinliklerindeki gizem, yeni dalışlarla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Van Gölü'nde yer alan dünyadaki en büyük mikrobiyalit yapılarının uzunluğu 23,4 metre olarak ölçüldü. Uzun yıllardır Van Gölü ve çevresinde araştırmalar yapan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Bitlis'in Tatvan ilçesi açıklarına kanoyla açıldı. Daha sonra Van Gölü'nün derinliklerinde bir dalış gerçekleştiren Önen ve ekip arkadaşı Cüneyt Aksoy, mikrobiyalitlerin üzerindeki duman benzeri çıkışlara rastladı. İlk belirlemelere göre maden suyu olduğu değerlendirilen bu çıkışlar ise dalış ekibini hayran bıraktı. Dalış ekibi mikrobiyalitlerin üzerinde yükselen maden suyu çıkışlarını görüntülemeyi de başardı.

"Yerin altından muazzam püskürtmelere tanık olduk"

İHA muhabirine konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, çok uzun yıllardan beri Van Gölü ve çevresini gözlemlediğini belirtti. Yaptığı gözlemlerini kayıt altına aldığını ifade eden Öğretim Üyesi Önen, "Geçtiğimiz günlerde Van Gölü'nün gizemli yerlerine doğru kanoyla dalgalar arasında yol aldık. İnsanların pek ulaşamayacağı alanlarda amatör dalışlar gerçekleştirdik. Dalışlar esnasında çok enteresan karelerle karşılaştık. Yerin altından muazzam püskürtmelere tanık olduk. Bu bizde bir heyecan uyandırdı. Bunu kayıt altına almak istedi. Kayıtları yaparken yaklaşık 40 bin TL'lik ekipmanlarımızı ve telefonlarımızı dalgalardan dolayı suya gömdük. Bu güzel manzarayla karşılaştığımızda kaybettiklerimiz bizi pek üzmedi" dedi.

Van Gölü'nün derinliklerinin gizemlerle dolu olduğuna dikkat çeken Önen, doğaseverleri gölün güzel manzaralarına tanık olmaya ve dalışlar gerçekleştirmeye davet etti.

"En ilginç olaya denk geldim"

Van Gölü'ne dalış yapan doğa aktivisti Cüneyt Aksoy ise gölün derinliklerinde gördüğü manzara karşısında şaşırdığını belirterek, "Van Gölü'nde güzelliklerle karşılaşıyoruz. Bu güzelliklerin yanında şu ana kadar rastladığım en ilginç olaya denk geldim. Dalış sırasında mikrobiyalitlerin içerisinde resmen duman gibi bir şey çıkıyordu. Bu duman benzeri mükemmel görüntüyü soda olarak görüyorum" diye konuştu.