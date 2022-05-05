Van Gölü'nün dört adası etkinliklerle tanıtılıyor - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖÜKÜMÜ:

Van Gölü'ndeki adalara turist taşıyan tekneler

Çarpanak Adası

Adadaki martılar

Adadaki tarihi ve kültürü yapılar

Adaları ziyaret eden turistler

Ziyaretçilerin tarihi mekanları gezmeler

Akdamar Adası

Kuzu Adası

Ziyaretçi Fatma Köroğlu Çelik ile röportaj

Fotoğraf tutkunu Sedat Yılmaz ile röportaj

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu ile röportaj

Van Gölü'ndeki koylar Van Gölü'nün dört adası etkinliklerle tanıtılıyor

Bozulmamış doğası, tarihi dokusu ve temiz suyuyla dikkati çeken Van Gölü'ndeki ada ve koylar, yapılan etkinliklerle ön plana çıkarılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu:

"Buraları ziyaret edenler masmavi bir gölde bir tekne yolculuğuyla farklı bir dünyanın, farklı bir güzelliğin heyecanını yaşıyor"

MESUT VAROL - Van Gölü'ndeki ada ve koylar, son zamanlarda düzenlenen etkinliklerle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Bozulmamış doğası ve temiz suyu ile Van Gölü'ndeki Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adaları, tarihi ve turistik özelliğe sahip yönüyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki dört ada, üzerinde yıllara meydan okuyan tarihi ve kültürel kalıntılarla önemli medeniyetlere ev sahipliği yapıyor.

Masmavi gölün ortasında "arkeolojik sit alanı" ilan edilen ada ve üzerindeki tarihi yapılar ile yeşil ve mavinin buluştuğu derin vadilerde bulunan koylar, kente gelenlerce ziyaret ediliyor.

Van'a gelen yerli ve yabancı turistler, teknelerle göldeki bu adaları gezme fırsatı buluyor. Ziyaretçiler ayrıca yumurtalarını bırakmak için adaya yuva yapan martıların da görsel şölenine tanıklık ediyor.

Akdamar Adası'na 25 bin ziyaret

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, bu yılın, Van turizminin en parladığı yıllardan biri olarak ön plana çıktığını ifade etti.

Van Gölü havzasının her dönemde büyük ilgi gördüğünü anlatan Uslu, "Dört ayda Akdamar Adası'nın ziyaretçi potansiyeline baktığımızda bunların tamamen tarihi ve turistik noktayı ziyaret eden insanlar olduğunu görebiliyoruz. Burayı ziyaret edenlerin yoğunluğu bu yıl daha çok ziyaretçi çekeceğimizin bir göstergesi. Dört aylık zamanda Akdamar Adası, 25 bin ziyaretçi ağırladı. Her gün bir önceki günden daha yüksek bir ziyaretçi potansiyelini görmemiz bizi memnun ediyor." diye konuştu.

Göldeki adaların tanıtılması için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Etkinliklerle adalar üzerindeki diğer birleşenleri ön plana çıkararak hak ettiği noktaya gelmesi, daha iyi tanıtılması için de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Buraları ziyaret edenler masmavi bir gölde bir tekne yolculuğuyla farklı bir dünyanın, farklı bir güzelliğin heyecanını yaşıyor. Adaya vardıklarında da insanları cezbeden doğal güzelliklerle karşılaşıyorlar. Karşıda Artos Dağı'nın karla kaplı yüzünü, masmavi gölümüzün güzelliğini ve badem çiçekleriyle donatılmış bir bütün olarak bu eşsiz manzarayı görebiliyor. Bu güzellikleri gören insanların gittikleri yerlerde de bu güzellikleri anlatmaları, birer kültür elçisi olmaları noktasında çok önemli."

"Turizmin gelişmesi için 13 farklı etkinlik düzenledik"

Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Muhlis Kaya da ekimden bu yana turizmin gelişmesi için 13 farklı etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Bölgeye özellikle doğa fotoğrafçılarının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Kaya, şunları aktardı:

"Amacımız Van Gölü havzasını Türkiye ve uluslararası arenada tanıtmak. Van Gölü'nde dört ada var. Bunlardan biri Çarpanak. Tarihi antik yolun olduğu bir ada. Hemen ileride Van Gölü'nün en büyük adası Adır Adası var. Herkesin bildiği Akdamar ve Kuş adaları da diğer önemli adalar. Amacımız bu güzel adaları ziyaretçilerle buluşturmak. Buralarda eşsiz bir görüntü var."

"Doğasıyla inanılmaz güzel"

Çarpanak Adası'nı ziyaret eden Fatma Köroğlu Çelik, düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"İki saatlik bir tekne turunun ardından buraya ulaştık. İlk kez burayı görme fırsatım oldu. Doğasıyla inanılmaz güzel. Adada binlerce martı var. Tarihi kalıntılar yıllara medyan okuyor. Doğası, tarihiyle muhteşem bir yerle karşılaştık. Gerçekten herkesin burayı görmesi gerekir."

Fotoğraf tutkunu Sedat Yılmaz da "Aslında el değmemiş bir yer. İnsanların akın akın gelmesini istiyoruz. Bugün 70 kişilik bir grupla geldik. Çok güzel bir atmosfer var. Van Gölü'nün mavisi, adaların yeşili gerçekten büyüleyici." ifadelerini kullandı.