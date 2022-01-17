VAN GÖLÜ'NÜN ERCİŞ SAHİLLERİ BUZLA KAPLANDI - Son Dakika

VAN Gölü'nün kuraklık nedeniyle su derinliğinin az olduğu Erciş sahilleri, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Bölgeye gelenler hem kayak yaptı hem de fotoğraf çekti.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Özellikle kente yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Erciş ilçesi ve çevresinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 dereceye kadar düşünce Van Gölü'nün bazı bölümleri dondu. Yaz aylarındaki kuraklık nedeniyle su derinliğinin az olduğu ve tatlı su kaynaklarının bulunduğu Çelebibağ bölgesindeki sahil, kalınlığı 15 santimetreyi bulan buzla kaplandı. Buzla kaplı yüzeyiyle ilgi çeken sahile gelenler, gölün fotoğraflarını çekti, zaman zaman da yürüyüş ve kayak yaptı.

Bölgeyi görüntülemek için geldiğini belirten doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar (61), bu duruma kuraklığın neden olduğunu söyledi. Yaz aylarında Erciş ilçesinin Çelebibağ bölgesindeki sahilin yaklaşık 2 kilometre kadar çekildiğini ve su derinliğinin azaldığını belirten Coşar, Göl sularının çekildiği bu bölge buzla kaplandı. Biz fotoğrafçılar da donan Van Gölü üzerinde arkadaşlarımla birlikte fotoğraf çekerek, yürüyüş yapıp, kaydık. Oldukça eğlendiğimizi söyleyebilirim. Burada çektiğimiz fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıp, bölgenin tanıtımına katkı sunuyoruz dedi.