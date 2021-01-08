Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki koyları görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü'nün koyları, kışın da ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Türkiye'nin önemli destinasyonlarından olan ve karın ardından çevresi bembeyaz örtüyle kaplanan Van Gölü'nün kıyıları, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Van Gölü koyları, kışın da eşsiz güzellikteki manzarası, tertemiz ve masmavi suyu ile ziyaretçilerinin yanı sıra her yıl çok sayıda fotoğraf sanatçısını da ağırlıyor.

Fotoğraf sanatçılarından İsmail Araboğa, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük sodalı ve tuzlu gölü olan Van Gölü'nün her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

Fotoğraf sanatçıları olarak Van Gölü'nü keşfetmeye çıktıklarını anlatan Araboğa, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün özellikle keşfedilmeyi bekleyen birbirinden güzel koyları bulunmaktadır. Pandemi dolayısıyla hafta sonları kurallara uyarak dışarı çıkmıyoruz. Hafta içi ise belli saatlerde fırsat buldukça koylara gelip stres atıyoruz. Özellikle fotoğraf bakımından çok güzel yerleri mevcut. İnşaat sektörüyle uğraşıyorum. Kardan dolayı şantiyeler kapatıldı. Ben de kışın fotoğraf çekerek bu süreyi değerlendiriyorum. İlimizin güzel ve bilinmeyen yerlerini çekerek tanıtmaya çalışıyoruz. Bitlis'te Nemrut Krater, Nazik ve Aygır gölleri gibi birbirinden güzel sulak alanlarımız var."