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Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURULDU - Son Dakika

Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURULDU

22.08.2021 16:52

Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN Gölü üzerinden yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve göldeki güvenliğin sağlanması için Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu.

VAN Gölü üzerinden yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve göldeki güvenliğin sağlanması için Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu. Van Gölü'nde kalıcı şekilde konuşlananan sahil güvenlik, özellikle düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere, her türlü yasa dışı faaliyetle etkin şekilde mücadele edecek.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde güvenliğin sağlanması için Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Van Gölü'nde konuşlanmasına' ilişkin kararı doğrultusunda bundan sonra gölün güvenliğini Sahil Güvenlik ekipleri sağlayacak. Van Gölü'nde kalıcı şekilde konuşlananan sahil güvenlik, özellikle düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere, her türlü yasa dışı faaliyetle etkin şekilde mücadele edecek.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve sahil güvenlik personelinin katılımıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Vanlıların tarih boyunca Van Gölü'ne 'deniz' dediğini söyledi.

Vali Bilmez, "Zaman zaman göl üzerinde gerçekleşen kaçakçılık faaliyetlerine müdahale etmekte elimizdeki botlar yetersiz kalmaktaydı. Geçen yıl da Van Gölü'nde bir kaza meydana geldi. Yaşanan tekne faciasının ardından gölün durumunu o gün ilimize gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya arz ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanımızın girişimleri sonucunda Van Gölü'nün seyrüseferini, denizlerde seyrüseferi sağlamakla görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ilimizde ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulmasına karar verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ana karargahı Van'da olacak. Ancak Ahlat'ta ve bazı ilçelerde de bot birimlerimiz görev yapacak. Bundan sonra Van Gölü'ndeki seyrüsefer daha güvende olacak. Sahil güvenlikle birlikte Van Gölü deniz olarak tescillenmiş oldu." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar göl üzerinde denetimler gerçekleştirdi.

Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURULDU
Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURULDU
Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURULDU
Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURULDU
Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURULDU
Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURULDU
Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURULDU
Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURULDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | VAN GÖLÜ'NÜN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURULDU - Son Dakika


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