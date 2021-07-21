Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına yoğun ilgi - Son Dakika

TÜRKİYE'nin denize kıyısı olmayan tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü'ndeki Mollakasım Halk Plajı, bayramda dolup taştı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar plajda yer bulamayınca geri dönmek zorunda kaldı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyı şeridi, yazın Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Denizden yüksekliği 1700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Mollakasım Halk Plajı, 4 yıldır listedeki yerini koruyor.

Hava sıcaklığının 35 dereyi bulduğu kentte, vatandaşlar serinlemek için sahilleri tercih etti. Temiz suyu ve olanaklarıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerler arasında bulunan Mollakasım Halk Plajı, bayram tatili nedeniyle çevre illerden de gelenler eklenince dolup, taştı. Bazı vatandaşlar yer bulamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Plajın otopark görevlisi ise yer olmadığı için otoparkı araç girişine kapattı. Plaja gelen vatandaşlar bir yandan mangal yaktı, bir yandan da gölde yüzerek serinledi.Vatandaşlar, sabahın çok erken saatlerinde geldiklerini buna rağmen yer bulmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Vatandaşlardan Serdar Aysan, Türkiye'de birçok yer gezdiğini belirterek, "O kadar çok yer gezdim ama Van Gölü'nün suyu gibi güzel bir su görmedim. Burası gerçekten şifadır. Van Gölümüz çok güzel" diye konuştu.