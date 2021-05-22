Van Gölü'nün turizmine "dalış okulu" dopingi - Son Dakika

Van Gölü'nün su altı turizmine katkı sağlayacak Edremit Belediyesi Dalış Okulu açıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, açılışta yaptığı konuşmada, okula ilişkin projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Dalışseverleri Van Gölü dibindeki gizemi, mikrobiyalitleri ve canlıları keşfetmeye davet eden Bilmez, "Van mercan balığımız da yeni keşfedildi. 500 bin yıllık bir balık olduğuna inanıyoruz. Onun için bütün dalgıçları Van'a bekliyoruz. Okulumuz hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise bölgede özellikle dalış turizminin geliştirilmesi konusunda söz verdiklerini anımsatarak "İnşallah dalış okulu ile Van Gölü havzasında da dalış turizmi gelişecek. Denizin üstü gibi altındaki zenginliklerle de tüm halkımız buluşmuş olacak." diye konuştu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan da ülkede lisanslı 400 bin civarında dalgıç bulunduğunu anlattı.

Kurumun, kentte resmi olarak açılan yetkili tek dalış okulu niteliği taşıdığını aktaran Ceylan, "İnanın buranın her tarafında mutlaka bir dalış merkezinin olması gerekiyor. Çünkü Van Gölü, 600 bin yıllık bir geçmişe sahip. Çok fazla sırlarla dolu. Bu sırları aralamak dalgıçlara düşüyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okul açıldı.

Açılışa, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve bazı kurum müdürleri de katıldı.