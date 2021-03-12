Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı - Son Dakika

Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı

12.03.2021 13:34

Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı Astrofizikçi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal;

Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı

Astrofizikçi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal; "Umarım halkımız oylamaya katılır ve kim bilir belki birinci olur"

VAN - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın aralarında bulunduğu Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının da yer aldığı 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada Türkiye'deki görüntüler astrofizikçiler tarafından tam not aldı.

NASA'nın 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş Dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. 'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da bulunuyor. Van Gölü fotoğrafı, Tayland ve Kamboçya'nın sarı ve yeşil ışıklarının yansıtıldığı birçok önemli fotoğrafla yarışıyor.

"Bu muhteşem bir şey, harika bir fotoğraf"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Fizik Bölümü'nde görev yapan Astrofizikçi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal, Uluslararası Uzay İstasyonunun 90'lı yıllarda yapımına başlanan çok uluslu bir uzay istasyonu olduğunu belirterek, "Bu istasyon yerden 400 kilometre yukarıda bulunuyor. 90 dakikada bir dünya etrafında tur atar. Yani saatte 27 bin kilometre hızla gider. Oraya 6 aylık periyotlarla ortalama 4 veya 6 astronot gönderilir ve astronotlar tabii ki elleri boş gitmez. Ellerinde kameralar, fotoğraf makineleri olur ve bazen çok güzel dünya fotoğrafları çekerler. Bu söz konusu yarışmada da çok güzel fotoğraflar var. Onlardan biri de Van Gölü'nün fotoğrafıdır. Bu muhteşem bir şey, harika bir fotoğraf, umarım halkımız oylamaya katılır ve kim bilir belki birinci olur" dedi.

"Türkiye'nin güzelliklerinden biri olan Van Gölü"

Van Gölü'nün önemine de değinen Topal, "Bir astrofizikçi için Dünya'nın önemi şöyle; biz evrenin büyüklüğünün farkına vardığımız için ve evrende yaşam olduğunu bildiğimiz tek yer bu gezegen olduğu için Dünya bizim için önemlidir. Böyle bir uluslararası yarışmada Türkiye'nin güzelliklerinden biri olan Van Gölü'nün bulunması da tabii ki muhteşem bir olay. Bu fotoğraflara insanlar baktığı zaman aslında şunu fark edecekler; gerçekten evrende eşsiz bir yerdeyiz, Dünya'nın kıymetini bilmek gerekiyor, çevreyi kirletmemek gerekiyor, içme sularını kirletmemek gerekiyor, doğayı katletmemek gerekiyor. Çünkü trilyonlarca galaksinin olduğu evrende, biz kendi galaksimizde binlerce başka gezegen gördük. Ancak buna benzer, yüzeyinde bu derece trilyonlarca çeşit canlının olduğu başka bir gezegen yok. Umarım yarışmaya katılan insanlar da bunun farkına varır. Ne kadar güzel bir gezegende yaşadığımızın farkına varır ve ne kadar güzel bir göle sahip olduğumuzun farkına varırız. Aynı zamanda Van Gölü Dünya'daki en büyük alkalin ve soda gölüdür. Bu nedenle de önemli bir yeri vardır." ifadelerini kullandı.

The Earth Observatory'de düzenlenen yarışmanın 15 Mart'a kadar devam edeceği belirtildi.

Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı
Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı
Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı
Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı
Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı
Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı
Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı
Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı
Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı
Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı

Van Gölü, NASA, Uzay, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi
Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem         
17:24
Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı         
17:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım         
16:57
Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak         
16:05
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak         
15:15
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü         
14:45
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil         
09:51
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 17:40:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei