Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli finalde - Son Dakika

Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalma başarısı elde etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, birçok fotoğrafı eleyen Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli finaldeki yerini aldı. Yarı finalinde Castellanus bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü alarak finale yükselme başarısı gösteren Van Gölü fotoğrafı, final için de iddiasını sürdürüyor. Yarışmanın final bölümünde birlik kategorisindeki uzun pozlama tekniğiyle çekilen "Hareket halindeki yıldızlar" fotoğrafıyla yarışacak olan Van Gölü fotoğrafı, final için bir hayli iddialı görünüyor. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafla ilgili ayrıca Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de veriliyor.

8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori fotoğrafla başlayan yarışmanın finaline kalan Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğraf ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğrafın yarışacağı yarışmanın finaldeki son tur oylaması 12 Nisan'da sona ermiş olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori dünya fotoğrafını bir bir geride bırakan Van Gölü fotoğrafı, finalde de şimdiden çok sayıda beğeni ve oy aldı. Türkiye'yi yarışmada temsil eden tek fotoğraf olan Van Gölü fotoğrafını zirveye taşımak için tüm Türkiye kenetlenirken, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası da (TATSO) destek için kolları sıvadı. Van Gölü fotoğrafını finale taşımak için 365 oda ve borsaya iletilmek üzere daha öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) destek yazısı gönderen TATSO, yarışmanın final oylaması içinde tekrardan 365 oda ve borsaya iletilmek üzere TOBB'a destek yazısı yazdı.

TATSO Başkanı Bilal Adabağ imzasıyla TOBB'a iletilen yazıda yarışmanın yarı finaldeki katkıları için TOBB, oda ve borsalara teşekkür iletilirken, yarışmanın finali içinde tekrardan destek talebi iletildi. İletilen destek talebi sonrası TOBB'a bağlı 365 oda ve borsa da gerek kendi web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından destek paylaşımları yaparken, destek için üyelerine de SMS ile bilgi vererek destek istedi.

Van Gölü görselinin NASA'nın düzenlemiş olduğu yarışmada finale kalmış olmasının önemine vurgu yapan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, finalde de iddialı olduklarını söyledi. Yarışmanın Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün, dünyadaki bilinirliğinin artması için büyük fırsat olduğuna dikkat çeken Adabağ, "Bu yarışma sayesinde inşallah Van Gölü konusundaki farkındalık da artmış olur. TATSO olarak bizler Van Gölü fotoğrafını finale taşımak adına elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Çok şükür büyük bir oy farkıyla da bu fotoğrafımızı finale taşımayı başardık. Şimdi finalde olan bu görselimizi zirveye taşıma vakti. Bunun için bizler yine kolları sıvayarak çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında yarı finalde olduğu gibi final içinde tekrardan TOBB'a bağlı 365 oda ve borsaya iletilmek üzere destek yazımızı yazdık. İnşallah bu çalışmalar neticesinde Van Gölü görselimiz yarışmayı en zirvede tamamlamış olacak. Herkesten de oylamanın sona ereceği son gün olan 12 Nisan'a kadar oy kullanıp destek vermelerini bekliyoruz. İnşallah Van Gölü yarışmayı birinci olarak tamamlamış olursa ki bizim bundan şüphemiz yok. İşte o zaman Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün dünyadaki bilinirliği daha da artmış olacak" diye konuştu.

Öte yandan; NASA'nın resmi sitesi üzerinden https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth oy kullanılabiliyor.

(Hakan Okay/İHA)